Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕС предложил разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Украинцы вышли на митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ
Мир
Вучич подарил Путину книги и серебряную вазу
Экономика
ЦБ предложил сделать постоянной возможность взять «кредитные каникулы»
Общество
Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах
Политика
Жириновский устроил скандал в Госдуме

Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования и заявил, что обстоятельства ЧП будут тщательно расследованы, а всем пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь. Об этом 25 ноября сообщается на сайте правительства.

«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. При пожаре на шахте «Листвяжная» есть погибшие и пострадавшие. Я глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, региона и для всех нас», — сказано в опубликованной пресс-службой телеграмме премьера губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

В то же время премьер-министр РФ констатировал, что в настоящее время спасательная операция на месте аварии продолжается.

«Обещаю, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого каким-то образом затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и любая другая помощь», — утвердил Мишустин.

Ранее в четверг Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также губернатор встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

В 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

В этот же день Цивилев сообщил, что после ЧП 38 человек госпитализированы. При этом губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

Кроме того, глава государства поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин уже выслушал доклады по этой теме от губернатора региона и врио главы МЧС, которым также поручил предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021