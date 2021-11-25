Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

В связи с пожаром на шахте «Листвяжная» в Кузбассе премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования и заявил, что обстоятельства ЧП будут тщательно расследованы, а всем пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь. Об этом 25 ноября сообщается на сайте правительства.

«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. При пожаре на шахте «Листвяжная» есть погибшие и пострадавшие. Я глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, региона и для всех нас», — сказано в опубликованной пресс-службой телеграмме премьера губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

В то же время премьер-министр РФ констатировал, что в настоящее время спасательная операция на месте аварии продолжается.

«Обещаю, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого каким-то образом затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и любая другая помощь», — утвердил Мишустин.

Ранее в четверг Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также губернатор встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

В 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

В этот же день Цивилев сообщил, что после ЧП 38 человек госпитализированы. При этом губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

Кроме того, глава государства поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин уже выслушал доклады по этой теме от губернатора региона и врио главы МЧС, которым также поручил предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.