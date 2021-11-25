Рынок смартфонов в России упал в III квартале 2021 года на 14%

В России за последнее время сократился рынок продаваемых смартфонов. По итогам прошлого квартала рынок показал негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись на 14% в натуральном выражении поставок. Об этом говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

По мнению американских аналитиков, это произошло из-за глобальных проблем, связанных с нехваткой компонентов, и сложностей, возникших в цепочке поставок.

«Россия больше всех пострадала от дефицита различных электронных устройств», — заявил представитель агентства Саймон Бейкер. Он отметил, что перебои с поставками наблюдались у всех производителей смартфонов, включая Xiaomi.

Сейчас компания Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, а Xiaomi опустилась на второе место. Эти компании имеют долю в размере 34% и 26% соответственно. На третьей позиции находится Apple с долей в 15%, передает НСН.

IDC — международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. Штаб-квартира находится в Фреймингеме, штат Массачусетс, США.

Ранее, 18 ноября, специалисты аналитического центра GS Group зафиксировали, что за первые девять месяцев 2021 года в Россию ввезли 3,3 млн iPhone — на 35% больше, чем в тот же период в 2020-м. По прогнозам компании, до конца декабря поставки смартфонов Apple в РФ могут превысить отметку в 4,5 млн устройств, что будет историческим максимум за всё время присутствия бренда в стране.

Летом 2021 года россияне стали покупать более дорогие смартфоны. Средняя стоимость гаджетов выросла на 29%, до 23 тыс. рублей, передает RT.