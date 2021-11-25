Пекарню закрыли в Приамурье из-за тараканов в выпечке

В городе Райчихинске Амурской области закрыли на 30 суток кондитерский цех. Это было сделано по решению суда, куда обратился с результатами проверки Роспотребнадзор. В ведомство неоднократно поступали жалобы на тараканов в хлебобулочных изделиях.

Во время осмотра помещений, оборудования и сырья в пекарне инспекторы обнаружили большое количество живых и мертвых тараканов. Следы жизнедеятельности членистоногих нашли на стенах, в холодильниках и на готовых пищевых продуктах. В помещениях цеха вовремя не провели ремонт, из-за чего тараканы жили в полостях в потолке, в дверях, в полу и в вентиляции, пишет Амурская служба новостей со ссылкой на региональное УФССП России.

Суд Райчихинска признал владельца пекарни виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде приостановки деятельности цеха на 30 суток. Предприниматель обязан устранить нарушения. В отношении пекаря также составили протокол.