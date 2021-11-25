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Генпрокурор России Краснов обвинил депутата Рашкина во лжи по делу об убийстве лося

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина во лжи по делу об убийстве лося во время охоты в Саратовской области. Об этом 24 ноября глава надзорного органа заявил в ходе заседания Госдумы, выступая с представлением о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

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По словам Краснова, депутат «неуклюже» пытался ввести в заблуждение не только правоохранителей. «Позор стал общеизвестным» благодаря СМИ, сказал генпрокурор РФ.

Краснов добавил, что ко лжи относится крайне негативно.

«Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича», — заключил он.

Ранее в этот день Краснов заявил, что у следствия достаточно доказательств незаконной охоты депутата. Так, были проведены осмотр места происшествия, опросы свидетелей и экспертизы.

Как отмечает «Газета.Ru», генпрокурор отметил отсутствие политической подоплеки в деле Рашкина.

В четверг Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Как сообщил журналист «Известий», за это решение проголосовали 345 человек, против выступили 54 депутата, один воздержался.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

18 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу.

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