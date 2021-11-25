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Вучич подарил Путину книги и серебряную вазу

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Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги. Об этом сообщает в четверг, 25 ноября, газета «Вечерние новости».

«По этому случаю (встречи — Ред.) президент Вучич приготовил для Путина специальный подарок — серебряную чашу и набор книг об одном из величайших императоров России Петре Великом», — отметил журналист.

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В ходе переговоров глав государств Путин заявил, что стороны могут договориться о поставках газа в Сербию. По его словам, Вучич и Путин найдут приемлемое решение. Кроме того, президент России добавил, что отношения Российской Федерации и Сербии развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса.

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. 17 октября Вучич отметил, что в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

14 ноября Вучич обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно. Президент подчеркнул, что Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

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