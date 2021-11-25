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Глава Кузбасса Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в связи с пожаром на шахте «Листвяжная», где погибли горняки, с 26 по 28 ноября. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Отмечается, что глава региона встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

Цивилев также отметил, что на данный момент поисково-спасательная операция на шахте приостановлена из-за угрозы взрыва, дополняет «Газета.RU».

Ранее в этот день губернатор сообщил, что после чрезвычайного происшествия 38 человек госпитализированы.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

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