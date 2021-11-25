Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком под Тамбовом

В Тамбовском районе в результате столкновения легковой иномарки и грузовика пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 ноября на 14-м км автодороги Тамбов–Пенза в поселке Новая Ляда. По предварительным данным, 52-летний водитель «МАЗа» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка, находившаяся в легковушке. Ее доставили в областную детскую клиническую больницу с различными травмами, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Рязанской области с участием двух автомобилей. Травмы получили пять человек, в том числе восьмимесячная девочка.