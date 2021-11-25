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Число обманутых дольщиков уменьшилось в Башкирии

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В Башкирии сократилось количество обманутых дольщиков. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Муратов.

На сегодняшний день количество пострадавших граждан составляет 3,9 тыс. человек, за два года этот показатель уменьшился в два раза. Муратов отметил, что восстановление прав обманутых дольщиков на данный момент реализуется Фондом защиты прав граждан. С начала этого года уже были исключены 16 объектов, в этом году рассмотрят еще 10, пишет «МедиаКорСеть». В настоящий момент решения приняты уже по 72 проблемным объектам, в том числе по 43 — о завершении строительства. Власти планируют полностью решить проблему к 2023 году.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства позволит восстановить права 531 гражданину, купившему жилье в пяти проблемных домах в Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении заместителя премьер-министра РФ Марата Хуснуллина, которое поступило в «Известия» 20 сентября. Как отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев, денежное возмещение получат дольщики, которые приобрели жилье у пяти застройщиков — ООО «СК Енисей», ООО «Брэст», ООО «Диском», ООО «Бемако Групп» и АО ПФСК «Эл-Гранд». Степень готовности этих объектов «крайне низкая», поэтому набсовет решил выплатить людям компенсации.

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