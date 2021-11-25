Суд рассмотрит новые протоколы на Telegram и TikTok за запрещенный контент

В мировой суд Москвы поступили новые протоколы об административных правонарушениях соцсетью TikTok и мессенджером Telegram, которые отказались удалять запрещенную в РФ информацию. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района.

«В суд поступило по два протокола в отношении Telegram и TikTok за отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание, которое им грозит, — 8 млн рублей штрафа», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что рассмотрение данных правонарушений пройдет 16 декабря.

Ранее, 18 ноября, Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В решении отмечалось, что мессенджер был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

10 ноября Таганский суд столицы утвердил взыскание с компаний Twitter, Facebook, WhatsApp штрафов в размере 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ.

Таким образом, суд принял решение оставить без изменений постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении в отношении Twitter, Facebook и WhatsApp. Апелляционные жалобы были отклонены.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.