Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах

Депутаты Госсовета Чувашии на заседании 25 ноября большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, вводящие использование QR-кодов.

Как свидетельствуют данные на табло республиканского парламента, законопроект поддержали 33 человека, семь высказались против, трое воздержались.

Законопроект вызвал в Госсовете Чувашии бурное обсуждение. Однако министр здравоохранения региона Владимир Степанов отметил, что среди тяжелых больных практически нет тех, кто привился от коронавируса. В свою очередь заместитель председателя кабинета министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов напомнил, что «этот вопрос рассматривался на заседаниях пяти комитетов Госсовета республики и был одобрен».

Ранее в тот же день сообщалось, что федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта не набрал в парламенте Северной Осетии необходимого для одобрения числа голосов. «За» проголосовали только 30 человек, в то время как для принятия законопроекта необходимо было 35.

Тогда же, в день рассмотрения заксобранием Челябинской области законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщалось, что противники QR-кодов устроили в Челябинске потасовку с охранниками в холле здания областного парламента. Председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков рассказал «Известиям», что конфликт удалось уладить после принятия обращений от пришедших.

Ранее, утром 22 ноября, в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов. Специалисты «Метроэлектротранса» рассказали о получасовой задержке движения трамвайных маршрутов, из-за того что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Отмечалось, что в метрополитене примерно похожая ситуация: перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров.

До этого, 12 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, предполагающих введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь 10 ноября отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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