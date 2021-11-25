Организации в Нижегородской области смогут отменить проверку QR-кодов

С 26 ноября кинотеатры, общепит, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы в Нижегородской области могут сами принимать решение о пропуске по QR-кодам. Изменения в указ о повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

При этом уточняется, что если организации решат оставить QR-коды, то для них будут сняты некоторые ограничения. Например, для театров и концертов будет отменен запрет на антракты и буфеты, увеличится заполняемость до 70%. Для общепита снимут запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также отменят ограничения по режиму работы. В кинотеатрах, если вход будет осуществляться по QR-кодам, допускается 100-процентная рассадка вместо 60-процентной, пишет ИА «НьюсНН».

Обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет введена в Нижегородской области. Об этом говорится в постановлении, которое 22 ноября опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Соответствующая мера вводится на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В соответствии с постановлением, в срок до 17 декабря необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом препарата граждан в возрасте 60 лет и старше. Вторая доза вакцины должна быть получена до 7 января 2022 года. Также предполагается возможность пройти вакцинацию на дому в случае необходимости.