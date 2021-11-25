Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

В ближайшие сутки в Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, 26 ноября ветер усилится до 18 м/с. Это может привести к повреждению деревьев и слабоукрепленных конструкций, пишет «ТагилСити.Ру».

Сотрудники МЧС просят уральцев не ходить рядом со стенами домов, чтобы избежать риска падения кровельных материалов и других предметов с крыш. Автомобилистам рекомендовано парковать машины вдали от деревьев и рекламных конструкций.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 25 и 26 ноября. Ветер усиливается до 27 м/с, на дорогах образуется гололедица.