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В ГД рассказали о намеренно инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах

Депутат Госдумы Нилов рассказал о о намеренно инфицирующих себя коронавирусом
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В России есть желающие самостоятельно заболеть коронавирусом, вместо того чтобы делать прививку. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В том и антитело: в ГД предложили давать QR-коды привитым иностранной вакциной
Какие поправки разработали депутаты к законопроекту о цифровом пропуске

Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.

По словам депутата, в России тоже такое есть. «Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», — сказал парламентарий в беседе с порталом Lenta.Ru. Также Нилов отметил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждался.

Ранее в этот день Нилов сообщил «Известиям», что депутаты предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19 с шести месяцев до года, сообщает телеканал «360».

12 ноября, Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом, в случае если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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