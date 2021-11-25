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Группу подростков заподозрили в кражах с банковских счетов в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении восьми подростков. Молодых людей в возрасте 15–17 лет подозревают в кражах средств с банковских счетов.

По версии следствия, учащиеся школ и колледжей неоднократно присваивали средства с банковских счетов, используя мобильную связь и интернет. Подростки действовали по предварительному сговору. Правоохранительные органы принимают меры для установления всех потерпевших и размера нанесенного ущерба.

Во время обысков у несовершеннолетних изъяли ноутбуки, SIM-карты, мобильные телефоны и системные блоки. Об этом пишет Udm-info.ru. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде присмотра родителями.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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