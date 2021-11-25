Франция сократила срок действия ПЦР-тестов на COVID-19

ПЦР-тесты на коронавирус во Франции будут действовать 24 часа вместо 72 часов. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил на пресс-конференции глава французского минздрава Оливье Веран.

«Новые ограничительные меры вступят в силу с 29 ноября», приводит его слова издание Parismatch.

У всех французов от 18 до 65 лет будут аннулированы санитарные пропуска с 15 января, если они не пройдут ревакцинацию, подчеркнул министр. Он уточнил, что гражданам предоставляется два месяца, чтобы привиться третьим компонентом вакцины.

Накануне портал BFM.TV сообщил, что за неделю во Франции в 2,5 раза выросло число детей, которые заразились COVID-19. Примерно 340 детей из 100 тыс. несовершеннолетних заболелb коронавирусом.

На текущий момент более 6 тыс. школьных классов закрыты на карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, заявил изданию министр образования страны Жан-Мишель Бланке. При этом Париж рассматривает возможность вакцинации детей на фоне напряженной ситуации с заболеваемостью.

В Италии 24 ноября также ужесточили ограничительные меры для непривитых от COVID-19 граждан. Изменения коснулись COVID-сертификата green pass. Документ будет выдаваться сроком на 48 часов. Его можно будет получить после сдачи теста на коронавирус. Пропуск будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также для поездок на межрегиональном транспорте.

Кроме того, в стране ввели так называемый super green pass для получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Его владельцы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.