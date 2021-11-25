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Путин заявил о неизменности позиции России по вопросу Косово

Путин: наша позиция по Косово неизменна, мы поддерживаем Белград
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Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что позиция страны по республике Косово остается неизменной, Москва поддерживает Белград. Об этом он сказал на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

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«По поводу наших усилий и совместных шагов на международной арене, в том числе вокруг косовского урегулирования, вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер. Она не подвержена текущей политической конъюнктуре», — подчеркнул он, добавив, что РФ поддерживает позицию Сербии по косовскому урегулированию.

Российский лидер выразил надежду на то, что данный вопрос разрешится отвечающим интересам граждан образом.

14 ноября Вучич указал на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам. Глава Сербии отметил, что армия страны сегодня намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря поддержке российского лидера.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за действий косовских экстремистов при попустительстве Запада. Она отметила, что албанские радикалы в Косово продолжают упорные попытки «избавиться» от сербов. Захарова считает источником проблем в Косово стоящих у власти албанских ультранационалистов.

28 сентября представитель МИД РФ отметила , что Россия с тревогой отмечает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. По ее словам, действия Приштины не получают должной оценки ни из Брюсселя, ни из Вашингтона, на который албанцы равняются.

При этом ранее, 21 сентября, источник «Известий» в НАТО сообщил, что альянс не будет вовлекать свои силы в решение конфликта на границе Сербии и частично признанной Республики Косово. По его словам, ситуация стабильна.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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