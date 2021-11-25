Три человека пострадали в ДТП с двумя такси в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП с участием двух машин такси. Травмы получили три человека.

Авария произошла на улице Маневровой. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia выполнял поворот налево и не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю Volkswagen Polo. Водитель Volkswagen, уходя от столкновения, съехал с проезжей части и наехал на железобетонный забор. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

В салоне такси находились три пассажира. 33-летняя женщина получила ушибы мягких тканей головы, у 43-летней женщины также выявлены различные ушибы. Десятилетнюю девочку госпитализировали с переломом правой лучевой кости.

В ГИБДД уточнили, что оба таксиста неоднократно привлекались к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Рязанской области с участием двух автомобилей. Травмы получили пять человек, в том числе восьмимесячная девочка.