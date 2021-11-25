«Мемориал» выплатил штрафы за нарушения закона об иноагентах

Организация «Мемориал» (признана в России НКО-иноагентом) выплатила все штрафы за нарушения законодательства об иноагентах на сумму около 4 млн рублей. Об этом 25 ноября сообщил представитель организации в Верховном суде, где рассматривается иск Генпрокуратуры о ее ликвидации.

«К настоящему моменту «Мемориал» выплатил все штрафы, наложенные на него за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, а это с учетом протоколов в отношении руководителя объединения порядка 4 млн рублей»,— сказал он.

Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, слушания по делу продолжатся 14 декабря.

Ранее в четверг сообщалось, что «Мемориал» с момента включения в список иностранных агентов был оштрафован на почти 3 млн рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Представитель Минюста в ходе судебного слушания заявил, что организация финансировалась из иностранных источников, но при этом не подавала обращений для включении в соответствующий реестр.

11 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Ведомство объяснило инициативу тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности.

«Мемориал» включили в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.