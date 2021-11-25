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Путин отметил развитие отношений России и Сербии

Путин: отношения России и Сербии развиваются по всем направлениям
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Отношения Российской Федерации и Сербии развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 25 ноября в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, для переговоров у сторон много вопросов.

«Но, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались», — добавил Путин.

Также он поблагодарил президента Сербии за поддержку русского языка в его стране.

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«Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву. Межправкомиссия работает регулярно, и мне докладывают о том, как эта работа идет», — подчеркнул Путин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят вопросы поставок газа, ситуацию с коронавирусом и обстановку на Балканах.

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. 17 октября Вучич отметил, что в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

13 ноября Вучич отметил, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, российский лидер укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».

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