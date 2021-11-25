Автоэксперт развеял миф о штрафах за мытье стекол машин у дома

Штрафы за мытье стекол машин у дома выписывать не будут. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Мыть автомобили во дворах вообще никогда нельзя было, просто теперь отдельно вводят за это штраф, а журналисты посчитали, что, если ты протер стекло или номер, то это будет приравниваться к мойке. Никто не будет приравнивать. Это так просто решили запугать и словить хайп, потому что протирать номера и фары — это как чихнуть в платок», — сказал Субботин в беседе с порталом Lenta.Ru.

Накануне на сайте журнала «За рулем» сообщалось, что в 2022 году в КоАП РФ появятся пункты, при несоблюдении которых автомобилистам грозит штраф.

Так, при мытье машины во дворе грозит штраф от 300 до 5 тыс. рублей. Кроме того, с 2022 года автомобилистов будут штрафовать на сумму до 4 тыс. рублей за парковку возле своих частных домов и на 5 тыс. рублей за стоянку вблизи детских площадок.

Согласно нововведениям, любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом, пишет «Ридус».