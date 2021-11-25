Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Комиссия Госдумы одобрила проект о лишении Рашкина неприкосновенности
Мир
Новый глава МИД Японии обсудил с Лавровым вопрос мирного договора
Общество
Выявленный в Ботсване новый штамм COVID-19 не был обнаружен в России
Авто
АвтоВАЗ заявил о планах повысить цены на автомобили Lada
Мир
РФ выступила против экстрадиции россиянина в США из ФРГ
Мир
Бальбек объяснил страстью к власти «планы» Зеленского о военном положении
Мир
В МИД России призвали Польшу прекратить силовые действия против мигрантов
Происшествия
Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО
Мир
Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии
Общество
Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года

Мишустин заявил об использовании Западом недобросовестной конкуренции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что некоторые западные страны используют недобросовестную конкуренцию с целью удержания доминирующих позиций.

Вторичная идея: в США решили ужесточить санкции против госдолга России
Для рынка российских облигаций большим ударом это не станет

«Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции», — заявил глава правительства РФ на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 25 ноября.

Он подчеркнул, что некоторые страны совершают попытки продвигать «зеленый» протекционизм, вводя дополнительные налоги и административные барьеры в международной торговле.

«Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны», — заключил Мишустин.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил европейцев за санкции. По его словам, эффект от контрмер и импортозамещения оказался положительным для страны.

11 октября Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него еще восемь человек. Теперь в нем фигурируют 185 физических и 48 юридических лиц. Этот список пополнили лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

10 сентября Совет ЕС пролонгировал до 15 марта 2022 года персональные санкции в отношении некоторых россиян, которые, по его мнению, якобы несут ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021