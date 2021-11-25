Мишустин заявил об использовании Западом недобросовестной конкуренции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что некоторые западные страны используют недобросовестную конкуренцию с целью удержания доминирующих позиций.

«Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции», — заявил глава правительства РФ на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 25 ноября.

Он подчеркнул, что некоторые страны совершают попытки продвигать «зеленый» протекционизм, вводя дополнительные налоги и административные барьеры в международной торговле.

«Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны», — заключил Мишустин.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил европейцев за санкции. По его словам, эффект от контрмер и импортозамещения оказался положительным для страны.

11 октября Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него еще восемь человек. Теперь в нем фигурируют 185 физических и 48 юридических лиц. Этот список пополнили лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

10 сентября Совет ЕС пролонгировал до 15 марта 2022 года персональные санкции в отношении некоторых россиян, которые, по его мнению, якобы несут ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.