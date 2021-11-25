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В МИД заявили о продолжении оказания Россией гуманитарной помощи Афганистану

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Гуманитарная помощь со стороны России будет возобновлена после доставки в страну первой партии продовольственного груза. Об этом 25 ноября на брифинге сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как вы знаете, 18 ноября спецрейсом Минобороны нашей страны в Кабул была доставлена первая партия российского гуманитарного груза общим весом 36 т. Это продовольствие и товары первой необходимости. Оказание РФ гуманитарной помощи афганскому населению будет продолжено», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что в настоящее время нормализации гуманитарной обстановки в стране уделяется особое внимание.

«Временное афганское правительство гарантировало для сотрудников гуманитарных миссий, в том числе женщин, беспрепятственный въезд на территорию страны и доступ к нуждающемуся в помощи населению», — заключила она.

Ранее, 18 ноября, самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 т гуманитарного груза. Как уточнили в Минобороны РФ, три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации 380 человек, среди которых граждане России, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины), а также Афганистана.

«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»
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В тот же день посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия поставит афганскому народу около 100 т гуманитарной помощи. По его словам, в страну доставят большую партию гуманитарных грузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости, добавил дипломат.

Также Жирнов оценил перспективы сотрудничества РФ с Афганистаном, завив, что о политическом взаимодействии речь пока не идет, так как российская сторона в полной мере учитывает санкции ООН в отношении «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). При этом он указал, что посольство РФ активно работает с афганским МИДом в части решения задач, связанных в первую очередь с защитой интересов российских граждан, находящихся в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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