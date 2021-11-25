Умер оперный исполнитель Леонид Зимненко

В возрасте 78 лет умер оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

«Сегодня снова потеря… Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас»,— написал он на странице в Facebook.

Причина смерти не называется, но известно, что ранее у артиста диагностировали пневмонию. У него также были проблемы с сердцем.

По словам Бертмана, Зимненко видел и ценил талант в других, потому что сам им обладал. Он «смотрел на мир с улыбкой и говорил о серьезном всегда только с чувством юмора».

Зимненко выступал в «Геликон-опере». Он исполнил такие партии как: Рамфис в «Аиде», Кочубей в «Мазепе», Гремин в «Онегине» и другие.

С 1971 года артист был солистом Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, с 1999 года — Большого театра.