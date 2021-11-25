На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 1,7 млрд рублей

В городе Михайловка (Волгоградская область) разработают трехлетнюю программу комплексного развития. Общий объем финансирования составит порядка 1,7 млрд рублей.

Программа будет реализована в рамках подготовки к 260-летию города. Соответствующую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Михайловку в июле 2021 года. Глава региона просил учитывать инициативы местных жителей. Свои предложения подготовили общественники с органами местного самоуправления, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

По словам заместителя губернатора — председателя регионального комитета финансов Александра Дорждеева, инициативы включены в план основных мероприятий. Он уточнил, что сумма, необходимая на реализацию программы, пока не окончательная. Она будет изменяться с учетом новых поступающих инициатив.

В число главных проектов вошли строительство и модернизация учреждений здравоохранения. В частности, планируется строительство новой инфекционной больницы, а также обновление роддома. Также будет построена школа на 200 мест и центр культурного развития. В селах Михайловки планируется установка нового освещения, также будут решены задачи по обеспечению поселений качественной питьевой водой.