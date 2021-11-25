Москва выступила против попыток США сорвать Олимпиаду в Пекине

Вашингтон различными действиями пытается сорвать проведение Олимпийских игр в Пекине, Москва данные действия не поддерживает. Об этом 25 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон действует по надуманным предлогам и организует компании на подрыв и срыв Игр.

«У нас есть принципиальная позиция: мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было, и, конечно, эта позиция распространяется в отношении проведения Игр в Китае», — добавила дипломат.

Спорт должен быть вне политики, а Китай может на высочайшем уровне провести спортивное событие, заключила представитель МИДа.

18 ноября президент США Джо Байден подтвердил журналисту NBC Питеру Александру, что в Белом доме рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. До этого чиновник администрации США заявил CNN, что американский лидер вряд ли посетит зимние Олимпийские игры, поскольку его администрация готова объявить дипломатический бойкот спортивному мероприятию.

20 ноября СМИ Великобритании сообщили о дискуссии в парламенте страны о том, нужно ли Великобритании последовать примеру США и объявить Пекину бойкот.

В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценивают негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин получил приглашение китайской стороны посетить спортивные мероприятия. После согласования деталей он сообщит о возможности поездке.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.