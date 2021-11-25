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Комиссия Госдумы одобрила проект о лишении Рашкина неприкосновенности
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Комиссия Госдумы одобрила проект о лишении Рашкина неприкосновенности

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Комиссия Госдумы по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике одобрила два проекта постановления о лишении Валерия Рашкина неприкосновенности. Об этом 25 ноября сообщил председатель комиссии Отари Аршба.

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«По результатам рассмотрения комиссия одобрила оба проекта постановления», — указал он.

Так, комиссия согласовала вопрос о лишении неприкосновенности и привлечения депутата к ответственности.

Как заявил Аршба, о наличии признаков преступления было «изначально понятно», чего Рашкин не отрицал. При этом деятельность депутата не была связана с исполнением его полномочий.

По словам председателя комиссии, дача соответствующего согласия не подразумевает лишение мандата.

Ранее в этот день генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что у следствия достаточно доказательств незаконной охоты депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Так, были проведены осмотр места происшествия, опросы свидетелей и экспертизы.

Также Краснов указал на то, что в деле депутата нет политической подоплеки, а мера пресечения в виде запрета определенных действий обоснована.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

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