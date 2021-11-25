При пожаре на шахте в Кузбассе погибли 11 человек

Спасатели обнаружили погибшим еще одного горняка в Кемеровской области, таким образом число погибших в шахте «Листвяжная» возросло до 11. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — говорится в публикации.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, еще 46 пострадали.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы временно приостановлены, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отмечалось, что в шахте остаются 35 человек.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.