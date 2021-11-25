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Интерактивный дендроплан составят в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске создадут интерактивный дендроплан, на основании которого будут формироваться проекты по высадке новых цветов и деревьев, а также по содержанию зеленого фонда. Инициатива создания такого плана принадлежит мэру Сергею Надсадину.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, власти города уделяют особое внимание вопросам высадки деревьев, контролю за приживаемостью, лечению зеленых насаждений. Специалисты изучают лучшие практики по благоустройству и озеленению. Так, в октябре администрация получила рекомендации от эксперта одного из крупнейших ландшафтных предприятий Казани.

По словам начальника отдела озеленения Дмитрия Чернухи, своевременное выявление аварийных деревьев, которые необходимо спилить — лишь малая часть работ. Специалисты в зависимости от сезона занимаются санитарной обрезкой, проводят лечение деревьев при помощи удобрений.

Интерактивный дендроплан сформируют к концу 2022 года. Он будет представлять собой единую схему озеленения с информацией обо всех деревьях, цветниках, газонах, с локацией насаждений, их видовым составом и возрастом.

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