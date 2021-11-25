Мороз до -14 градусов спрогнозировали в Ростовской области

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании 26 ноября. Температура воздуха опустится до –14 градусов.

Согласно прогнозам, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха будет варьироваться до –1 до +4 градусов, заморозки до –14 градусов ожидаются на севере региона. Об этом пишет RostovGazeta.

Водителей просят соблюдать осторожность при движении из-за гололедицы.

С 27 ноября в регионе ожидаются дожди. Осадки продлятся до вторника, 30 ноября, а 29 ноября температура воздуха поднимется до +13 градусов.