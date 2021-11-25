Цены на проезд в автобусах Барнаула вырастут до 28 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте, работающем по нерегулируемым тарифам, увеличится с 1 декабря в Барнауле до 28 рублей. С таким уведомлением в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города обратились перевозчики.

Причины изменения цен — это возросшие расходы на ГСМ, инфляция, обновление и содержание автопарка, передает altapress.ru. Перевозки по нерегулируемым тарифам в краевой столице осуществляет 21 автобусный маршрут из 82.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Барнаула проверили общественный транспорт на содержание загрязняющих веществ в выбросах. В общей сложности было проверено около 20 автобусов. С помощью специального прибора чиновники и сотрудники полиции измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах транспорта.