Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ГУ МЧС подтвердило гибель 52 человек на шахте в Кузбассе
Мир
Подозреваемого в стрельбе в Канаде задержали
Экономика
Систему tax free продлят до конца 2022 года
Армия
За неделю 35 самолетов и шесть беспилотников вели разведку у границ РФ
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Армия
На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
Общество
Работник шахты в Кузбассе рассказал о своей реакции на аварию
Армия
В Восточный военный округ поставят РСЗО «Торнадо-С»
Общество
Сбежавшая рысь почти сутки гуляла по Подмосковью
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
Сюжет:

Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Бельгии и Нидерландов выяснили, что осложнения у перенесших COVID-19 в легкой форме могут проявляться через большой промежуток времени. Статья исследователей была опубликована в журнале MDPI.

«В ближайшие годы в природе найдут источник SARS-CoV-2»
Биоинформатик Александр Панчин — о доказательствах естественного происхождения коронавируса и необходимости вакцинации

Специалисты изучили показания 1837 человек перенесших коронавирус в легкой форме. Средний возраст респондентов составил 47 лет. Большая часть из них жаловалась на сильную усталость, проблемы со сном, боль и мышечную слабость.

Около 30% переболевших рассказали, что зависимы от постороннего ухода.

Европейские ученые также отметили, что осложнения после коронавируса могут возникнуть как через несколько недель, так и месяцев после болезни.

Ранее глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей в своем исследовании назвал самый ранний случай коронавируса. В докладе ученого сказано, что первым пациентом стала продавщица рыбного рынка в китайском городе Ухань. По его словам, первый случай заражения произошел 11 декабря 2019 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021