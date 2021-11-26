Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

Ученые из Бельгии и Нидерландов выяснили, что осложнения у перенесших COVID-19 в легкой форме могут проявляться через большой промежуток времени. Статья исследователей была опубликована в журнале MDPI.

Специалисты изучили показания 1837 человек перенесших коронавирус в легкой форме. Средний возраст респондентов составил 47 лет. Большая часть из них жаловалась на сильную усталость, проблемы со сном, боль и мышечную слабость.

Около 30% переболевших рассказали, что зависимы от постороннего ухода.

Европейские ученые также отметили, что осложнения после коронавируса могут возникнуть как через несколько недель, так и месяцев после болезни.

Ранее глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей в своем исследовании назвал самый ранний случай коронавируса. В докладе ученого сказано, что первым пациентом стала продавщица рыбного рынка в китайском городе Ухань. По его словам, первый случай заражения произошел 11 декабря 2019 года.