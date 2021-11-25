Президент Путин назначил Аркадия Гостева директором ФСИН вместо Александра Калашникова

Президент России Владимир Путин уволил с поста руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Об этом говорится 25 ноября в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Калашников руководил ФСИН с октября 2018 года, причины его увольнения не названы.

Преемником Калашникова назначен Аркадий Гостев. Он снят с должности заместителя министра внутренних дел РФ, на которой находился с 2012 года.

«Газета.ру» уточняет, что до этого он занимал посты заместителя начальника ГУВД по Москве, начальника Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы.

В органах внутренних дел Гостев работает с 1981 года, начинал с должности милиционера.