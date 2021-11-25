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АвтоВАЗ заявил о планах повысить цены на автомобили Lada

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Цены на автомобили Lada будут увеличены с 1 декабря 2021 года. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает сайт Лада.Онлайн со ссылкой на информационное письмо АвтоВАЗа.

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Так, в соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

Отмечается, что стоимость Lada Granta (кроме Granta с РУ) увеличится на 7 тыс. рублей, Lada Vesta — на 10 тыс. рублей, Lada XRAY — на 8 тыс. рублей, Lada XRAY Cross — на 10 тыс. рублей.

Кроме того, возрастет стоимость Niva Travel и Niva Legend на 8 тыс. и 9 тыс. рублей соответственно.

Это будет седьмое массовое повышение цен на Lada в 2021 году.

В прошлый раз АвтоВАЗ увеличил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%. С 18 октября минимальная цена модели Lada Granta составляет 560 тыс. рублей (+1,6%, или 9 тыс. рублей).

Седан Lada Vesta в базовой комплектации стоит 796 тыс. рублей (+1,5%, или 12 тыс. рублей). Самая доступная версия универсала Lada Largus — 781 тыс. рублей (+1,6%, или 12 тыс. рублей).

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