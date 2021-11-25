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Hyundai запустила игру-симулятор по детской дорожной безопасности

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«Хендэ Мотор СНГ» разработала образовательную игру-симулятор «Безопасная дорога с Hyundai» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра была представлена 25 ноября во время экспертной дискуссии в Hyundai Training Academy.

Смотри и думай: как обезопасить детей на дорогах
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Эксперты Алексей Калицев — управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ», Вячеслав Дубынин — нейробиолог, специалист в области физиологии мозга, профессор биологического ф-та МГУ, д.б.н., и Илья Заславский — эксперт в области геймификации образования, обсудили важность обучающих программ, направленных на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Чтобы помочь родителям и педагогам обучить детей дорожной безопасности была разработана образовательная игра-симулятор «Безопасная дорога с Hyundai». Игровая форма делает процесс обучения более увлекательным и эффективным для детей и позволяет потренировать полученные навыки в условиях безопасной виртуальной среды.

Симулятор «Безопасная дорога с Hyundai» состоит из двух частей. Первая — «Я – родитель» — предназначена для взрослых. Она призвана помочь родителям и педагогам увидеть пространство у проезжей части глазами ребенка.

Вторая часть «Я – ребенок» разработана для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Вместе с главным героем, машиной-трансформером Робокаром Поли из популярного корейского мультфильма, ребенок будет учиться, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу и соблюдать другие правила дорожного движения. В ближайшее время игра появится в магазинах приложений App Store и Google Play.

В декабре 2021 года география проекта расширится до 14 регионов страны. К «Безопасной дороге» присоединятся Республика Дагестан, Ставропольский край, Новгородская и Белгородская области. Также программа работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Башкортостан, Архангельской области, Красноярском крае, Новосибирской и Тверской областях и Алтайском крае.

Всего в проекте участвуют 267 детских сада.

8 октября Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и анимационный проект «Смешарики» от группы компаний «Рики» запустили совместный проект в рамках кампании по популяризации темы безопасного движения на дорогах. Начал свою работу совместный сайт, где дети смогут ознакомиться с правилами дорожного движения и пройти тест. Кроме того, рядом со школами будет курсировать детский «паркон» с надписями «Водители, снижайте скорость вблизи учебных заведений!», «ЦОДД и Смешарики за безопасность на дорогах», а в самих школах начали размещать информационные плакаты с изображениями персонажей мультсериала.

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