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Новый глава МИД Японии обсудил с Лавровым вопрос мирного договора

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Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел первые с момента вступления в должность телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом 25 ноября сообщила на своем сайте газета Japantimes.

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По словам главы японской дипломатии, он придает большое значение отношениями России и Японии. Имелись в виду в том числе и заключение мирного договора, политика, культура и экономика.

«В ответ на это министр Лавров поздравил господина Хаяси с назначением», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию по совместной экономической деятельности в южной части Курил.

12 ноября Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией. 10 ноября новоизбранный премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

15 октября президент РФ Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили договоренность продолжать диалог по мирному договору. В сентябре российский лидер назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. При этом он напомнил о поправке в Конституцию РФ, где отмечено, что Южные Курилы — навечно часть России.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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