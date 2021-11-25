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В МИД России призвали Польшу прекратить силовые действия против мигрантов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 ноября заявила, что несмотря на диалог между Берлином и Минском по миграционному кризису, Варшава не собирается отказываться от запугивания мигрантов на белорусско-польской границе.

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«Несмотря на то, что благодаря запуску прямого диалога Берлина и Брюсселя с Минском удалось добиться некоторого улучшения ситуации на границе, в Варшаве явно не собираются отказываться от грубой практики оказания давления на мигрантов, как мы понимаем, с целью их запугивания, возвращения на родину, где им может угрожать опасность», — сказала она на брифинге.

Захарова обратилась к властям Польши с призывом предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении беженцев.

«Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения неправовых, силовых действий в отношении людей, которые пришли туда (на границу — Ред.) точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Накануне сообщалось, что польские силовики пытались остановить группу беженцев автоматными очередями. Для пресечения провокаций участок прикрыли белорусские военные.

Также 24 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch подчеркнула, что Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев.

22 ноября глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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