27 ноября в старинном особняке пройдет имерсивный спектакль-вечеринка Inside Party

27 ноября в старинном особняке на Рублево-Успенском шоссе пройдет уникальный иммерсивный спектакль-вечеринка Inside Party.

Зрителей ждет настоящее погружение в другую реальность: вместо сцены и рядов кресел вас ждут несколько этажей огромного особняка, множество комнат и самых разных сцен в каждой из них. Весь особняк будет жить одной историей: после глобальной вспышки смертельного вируса, 80% населения планеты ушло в небытие, антиутопический мир погрузился в эпоху мета-ренессанса где правят врачеватели новой чумы, которая поражает уже не тело, но умы и души. Панацея найдена, но доступна она только избранным, способным дать обществу лучшее будущее из возможного, что разделило мир на «бесполезных» и «светочей».

Из года в год в одной из резиденций Доктора Пира — главы лиги врачевателей чумы и хранителя рецепта Панацеи — проходит ритуал инициации, в течение которого избранные встречаются, дабы доказать свое право на очередную порцию спасения.

Вы окажетесь в поместье Доктора — место его научных и философских изысканий, место тайн и откровений, место где факты сталкиваются с легендами, превращая реальность в новый миф, в миф.