Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе сгорел вертолет Ми-2, проводивший экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что инцидент произошел в 30 км северо-восточнее от города Покачи.

«По предварительной информации, около 11:00 (мск) 25 ноября в 30 км северо-восточнее от города Покачи в Нижневартовском районе ХМАО сгорел вертолет Ми-2. Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Всего на борту вертолета находились три человека. Пилот во время возгорания успел покинуть кабину. Пассажиров доставили в Покачи резервным бортом.

На место выехали следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

22 сентября самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Воздушное судно совершало технический полет. 23 сентября в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки в процессе воздушных поисков с вертолета Ми-8. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.