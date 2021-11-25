Камчатка и Хабаровский край будут сотрудничать в сфере образования

Камчатка и Хабаровский край в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом договорились во время встречи губернаторы Владимир Солодов и Михаил Дегтярев.

Речь идет о взаимодействии двух регионов Дальнего Востока в сфере высшего образования, здравоохранения, экологии и туризма. В частности, планируется организовывать совместные научные программы для студентов. Жители Камчатки смогут проходить лечение в Хабаровске, который находится в лидерах на Дальнем Востоке по уровню оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Что касается туризма, то будут создаваться стыковые маршруты и комбинированные туры. Часто туристы хотят посмотреть несколько регионов Дальнего Востока. Оба края дополняют друг друга и пользуются огромным интересом, отметил Дегтярев. В реализации этих идей поможет международный аэропорт Хабаровска, который после введения в строй нового терминала станет одной из основных площадок для путешествий по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам Солодова, которые приводит ИА KamchatkaMedia, проводится активная работа по включению прямого рейса Хабаровск — Петропавловск-Камчатский в список субсидируемых от единой дальневосточной компании.

Кроме того, Хабаровский край прилагает большие усилия по сохранению экологии. Эта тема является приоритетной и для Камчатки, и специалисты могут обмениваться опытом, как достичь в этом направлении большего успеха.