В МИДе назвали жалкими попытки США определять демократическую повестку

Попытки Соединенных Штатов определять, в каких странах есть демократия, а в каких нет, выглядят цинично и жалко на фоне проблем в самих США. Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто не достоин. Кто является демократической страной, кто не является. Выглядит это, конечно, цинично. Я бы сказала, это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США, да и в целом на Западе», — сказала она на брифинге.

Сам саммит Захарова назвала «элементом большой стратегии США по подрыву роли ООН» и «клубом по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, свое суверенное видение справедливого миропорядка — в первую очередь это Россия и Китай».

В августе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека. Позже стало известно, что Вашингтон пригласил на саммит 110 стран и территорий, однако не включил такие государства, как Россия и Китай.

8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящую встречу «очередной химерой» коллективного Запада. 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона негативно относится к этому мероприятию. Он отметил, что Вашингтон пытается навязывать другим государствам свое представление о демократии.