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В МИДе назвали жалкими попытки США определять демократическую повестку

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Попытки Соединенных Штатов определять, в каких странах есть демократия, а в каких нет, выглядят цинично и жалко на фоне проблем в самих США. Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто не достоин. Кто является демократической страной, кто не является. Выглядит это, конечно, цинично. Я бы сказала, это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США, да и в целом на Западе», — сказала она на брифинге.

Сам саммит Захарова назвала «элементом большой стратегии США по подрыву роли ООН» и «клубом по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, свое суверенное видение справедливого миропорядка — в первую очередь это Россия и Китай».

В августе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека. Позже стало известно, что Вашингтон пригласил на саммит 110 стран и территорий, однако не включил такие государства, как Россия и Китай.

8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящую встречу «очередной химерой» коллективного Запада. 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона негативно относится к этому мероприятию. Он отметил, что Вашингтон пытается навязывать другим государствам свое представление о демократии.

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