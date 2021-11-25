Зеленский отпраздновал юбилей главы своего офиса на госдаче в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал день рождения руководителя своего офиса Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах. Об этом 24 ноября сообщило издание «Украинская правда».

Отмечается, что 19 ноября Зеленский и Ермак покинули офис президента еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора, где 21 ноября Ермак должен был отпраздновать свое 50-летие.

По данным источников издания, среди гостей присутствовали замруководителя офиса президента Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме того, журналисты пришли к выводу, что для доставки людей в резиденцию в Карпатах использовались вертолеты чрезвычайного ведомства.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что Зеленский по случаю своего дня рождения устроил вечеринку в период действия карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Празднование проходило 29 января в квартире совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. На вечеринке присутствовали около 30 гостей, в то время как в стране действовал запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Отмечалось, что никто из присутствующих не соблюдал карантинные ограничения, установленные украинским правительством, такие как обязательный масочный режим и безопасная дистанция.