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Сбившего насмерть рабочих в Тюмени сотрудника СК арестовали

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Сбившего насмерть двоих дорожных рабочих в Тюмени 34-летнего сотрудника Следственного комитета, майора Павла Шадрина арестовали до 23 января. Об этом 25 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Шадрин в ходе слушания вел себя спокойно, никак не реагировал на вопросы журналистов. Адвокат добивался для него домашнего ареста.

ДТП произошло вечером 23 ноября в Тюмени. По предварительным данным, двое рабочих очищали обочину от снега на улице Федюнинского в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте. Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет. За рулем иномарки, как сообщалось, находился сотрудник СКР Павел Шадрин.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Также стало известно, что на Шадрина в 2018 году поступали жалобы, письмо было подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина. Майора обвиняли в незаконных действиях. В частности, в отношении Шадрина была подана жалоба, согласно которой он отказал в допуске адвокату защищать подозреваемого по одному из уголовных дел.

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