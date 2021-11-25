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Выручка «МегаФона» выросла на 6,2% в III квартале 2021 года

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«МегаФон» представил финансовые результаты затретий квартал 2021 года. Данные опубликованы на сайте мобильного оператора в четверг, 25 ноября.

Компания продемонстрировала рост выручки на 6,2%: за указанный период она составила 91,8 млрд рублей, сервисная выручка увеличилась на 4,6%, до 81,7 млрд рублей.

«Основные факторы позитивной динамики — это рост выручки от передачи данных, контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией», — прокомментировали достигнутые результаты в пресс-службе.

Между тем показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) снизился на 1,3%, до 39,4 млрд рублей, а рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п., до 42,8%. В компании это связывают с увеличением затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

За третий квартал 2021 года абонентская база оператора увеличилась на 5,9%, теперь она насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета. Общее количество базовых станций «МегаФона» превысило 202,1 тыс.

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