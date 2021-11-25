Метеоролог предупредил об усилении осадков в выходные

Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» в четверг, 25 ноября, рассказал «Известиям» о погоде до конца текущей недели.

По словам эксперта, в пятницу дневная температура в Москве составит около +1...+3 градусов, около нуля ночью. В субботу днем также +1...+3 градусов и ночью около нуля. При этом ожидается довольно значительный юго-западный ветер. В воскресенье осадки усилятся, а температура может дойти до +4 градусов.

При этом в южных регионах теплеет — например, в Краснодарском крае в субботу температура воздуха прогреется до +15...+16 градусов.

«А вот в Санкт-Петербурге в субботу и в воскресенье будут холодно, и эта граница между осенью и зимой проходит где-то между Великим Новгородом и Тверью. В ближайшие пять дней в Москве и области погода не изменится на минусовые» — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода в Москве со среды, 24 ноября, сменится более теплой. Синоптик подчеркнул, что в связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров начнет таять.