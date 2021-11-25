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Депутат оценил предложение выдавать QR-коды еще двум категориям граждан

Депутат Тумусов оценил предложение выдавать QR-коды еще двум категориям граждан
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов в четверг, 25 ноября, прокомментировал «Известиям» предложение выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам.

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Ранее в этот же день об инициативе рассказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как стало известно, оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября. Они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

Тумусов почеркнул, что смысл QR-кода заключается не в том, привился человек или не привился, а в том, что есть ли у него антитела к коронавирусу или нет. Если человек переболел и у него есть антитела в достаточном количестве — «ну хотя бы на 90%», добавил парламентарий, то, по его мнению, такому гражданину нужно выдавать QR-код.

Он отметил, что антитела в организме могут появиться в трех случаях: если человек имеет хороший иммунитет и они у него от природы есть, если он переболел COVID-19 и они выработались в организме, а также если он сделал прививку и не важно какой вакциной — иностранной или нет.

«Поэтому по анализу антител надо выдавать [QR-код], и такие шаги в регионах, насколько я понимаю, уже делаются, и когда будет приниматься закон о QR-кодах, я думаю, что такая поправка имеет право пройти», — заключил он.

Как отмечал Нилов, помимо инициативы выдавать коды тем, кто депутаты выступили с предложением внести поправку об «амнистии» всех, кто ранее получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться, считает он.

Депутат подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19 с шести месяцев до года.

12 ноября, Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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