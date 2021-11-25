Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

Пять человек, в том числе восьмимесячная девочка, пострадали в результате ДТП в Рязанской области. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Авария произошла на трассе между Рязанью и Солотчей вечером 24 ноября. По данным ГИБДД, автомобиль «Лада Калина» врезался в Ford Fiesta. 18-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады», получила травмы, также пострадали ее пассажирки 21 и 19 лет. Об этом сообщает 62INFO.RU.

В результате аварии травмы получили 34-летняя женщина-водитель иномарки и ее восьмимесячная пассажирка.

Днем ранее сообщалось о ДТП с участием рейсового автобуса в Республике Коми. Водитель допустил съезд транспортного средства в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.