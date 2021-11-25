В Кремле отвергли любые намеки на причастность России к «гаванскому синдрому»

Москва отвергает любые намеки на причастность России к так называемому гаванскому синдрому. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву не поднимал эту тему на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается содержания разговоров Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация. Что можно однозначно отвергнуть — любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем», — сказал Песков журналистам.

Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что ситуация с «гаванским синдромом» больше похожа на какой-то детектив или фильм про Джеймса Бонда. По его словам, многие политики уже не знают, как исхитриться, кто из них громче и абсурднее обвинит в чем-то Москву, заключил депутат.

Накануне американское издание The Washington Post раскрыло подробности визита Бернса в Москву 2 и 3 ноября. По информации газеты, глава ЦРУ конфиденциально предупредил Россию о возможных последствиях, если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с «гаванским синдромом».

Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов с 2016 года. Случаи наблюдались в нескольких посольствах Гаваны, поэтому совокупность симптомов и получила название «гаванский синдром». Как утверждается, пострадали около 200 сотрудников на всех континентах. Объяснения данному явлению до сих пор нет.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

1 октября 2021 года американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив заключение кубинских экспертов.