Песков рассказал об отношении Путина к непопулярным мерам по COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября сообщил об отношении главы государства Владимира Путина к непопулярным мерам по COVID-19.
«Он (Владимир Путин — Ред.) сторонник сбалансированности, но не уходит от ответсвенности, ситуация беспрецедентна», — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что законопроекты по QR-кодам пока не приняты из-за сложности процесса, надо «спасти людей и не навредить экономике РФ».
«В Кремле считают, что недовольные ограничениями по COVID будут всегда, но чтобы остаться живыми, надо прививаться и следовать мерам», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ .
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