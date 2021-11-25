В Эстонии оценили вероятность вторжения России на Украину

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем 24 ноября усомнился в данных о том, что российские войска в ближайшее время могут начать вторжение на Украину.

Он подчеркнул, что разведка США предупредила о концентрации войск РФ недалеко от украинской границы. Херем подчеркнул обеспокоенность Вашингтона в связи с возможной подготовкой Москвы к масштабному вторжению, однако усомнился в этом, поскольку, по его словам, в России мобилизовано недостаточно сил.

«Если говорят, что планирование идет, надо верить. Вопрос в том, будут ли планы реализованы. На данный момент таких сил для этого нет. Но их можно будет туда передвинуть в течение недель. <…> Как Украину, так и Польшу поддерживает много западных государств», — сказал он в эфире «Эстонского телевидения».

Ранее, 23 ноября, CNN со ссылкой на источники сообщил, что Штаты рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи с утверждениями о якобы концентрации российских сил вблизи границы между Украиной и РФ.

За день до этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.

Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах, добавил Водолацкий.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».