Поднять зарплату в 2022 году собрались меньше трети компаний в России

Повышения заработной платы в 2022 году стоит ожидать лишь трети россиян, пишет 25 ноября газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитических опросов.

Так, в сервисе Superjob подсчитали, что проиндексировать зарплаты работникам в ближайшее время готовы 29% российских компаний, 41% не станут этого делать, а еще треть (30%) пока не может сказать наверняка.

При этом год назад повысить оклад сотрудников были готовы меньше работодателей — 21%. А минимальное значение за 10 лет составляло 12% в кризисном 2014 году.

В то же время сами сотрудники имеют более позитивный настрой. Так, 42% надеются на повышение зарплаты в ближайшее время. Кроме того, еще больше доля рассчитывающих на индексацию оказалась среди тех, чей ежемесячный доход уже превышает 80 тыс. рублей.

Как выяснили в ДП, повышать зарплаты чаще готовы те компании, которые уже обеспечили себе повестку на будущее и обзавелись заказами, а также организации, имеющие валютную выручку.

Однако в большинстве случаев индексация зарплат работников ведет к росту цен на продукцию и услуги компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Один шанс из трех: бизнес не готов массово повышать зарплату петербуржцам».